Atelier mets et vin et concert pour la Fête de l’agriculture et l’alimentation locale Château Carignan Carignan-de-Bordeaux
Atelier mets et vin et concert pour la Fête de l’agriculture et l’alimentation locale Château Carignan Carignan-de-Bordeaux samedi 6 juin 2026.
Carignan-de-Bordeaux
Atelier mets et vin et concert pour la Fête de l’agriculture et l’alimentation locale
Château Carignan 60 Allée des Châteaux Carignan-de-Bordeaux Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-07
Pour la Fête de l’agriculture, le Château de Carignan propose une journée festive avec food truck, concert et des ateliers accord mets et vins. La richesse du Château Carignan est de proposer différentes nuances de Merlot. La cuvée Château Carignan classique vous offre un grand moment équilibré, aromatique et velouté. Prima vous séduira par sa grande finesse et sa singularité. Les vins L’Orangerie de Carignan, en rouge, blanc ou rosé, sont quant à eux une jolie entrée en matière pour découvrir l’esprit du Château. .
Château Carignan 60 Allée des Châteaux Carignan-de-Bordeaux 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 21 21 30 contact@chateau-carignan.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier mets et vin et concert pour la Fête de l’agriculture et l’alimentation locale
L’événement Atelier mets et vin et concert pour la Fête de l’agriculture et l’alimentation locale Carignan-de-Bordeaux a été mis à jour le 2026-05-09 par OT de l’Entre-deux-Mers
À voir aussi à Carignan-de-Bordeaux (Gironde)
- L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Château Carignan, Château Carignan, Carignan-de-Bordeaux 6 juin 2026
- Atelier Comment planter un bac frites pour la Fête de l’agriculture et l’alimentation locale Les jardins partagés Carignan-de-Bordeaux 6 juin 2026
- L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Château Carignan, Château Carignan, Carignan-de-Bordeaux 7 juin 2026