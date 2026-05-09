Atelier mets et vin et concert pour la Fête de l’agriculture et l’alimentation locale Château Carignan Carignan-de-Bordeaux

Carignan-de-Bordeaux

Atelier mets et vin et concert pour la Fête de l’agriculture et l’alimentation locale

Château Carignan 60 Allée des Châteaux Carignan-de-Bordeaux Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

Pour la Fête de l’agriculture, le Château de Carignan propose une journée festive avec food truck, concert et des ateliers accord mets et vins. La richesse du Château Carignan est de proposer différentes nuances de Merlot. La cuvée Château Carignan classique vous offre un grand moment équilibré, aromatique et velouté. Prima vous séduira par sa grande finesse et sa singularité. Les vins L’Orangerie de Carignan, en rouge, blanc ou rosé, sont quant à eux une jolie entrée en matière pour découvrir l’esprit du Château. .

Château Carignan 60 Allée des Châteaux Carignan-de-Bordeaux 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 21 21 30 contact@chateau-carignan.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier mets et vin et concert pour la Fête de l’agriculture et l’alimentation locale

L’événement Atelier mets et vin et concert pour la Fête de l’agriculture et l’alimentation locale Carignan-de-Bordeaux a été mis à jour le 2026-05-09 par OT de l’Entre-deux-Mers