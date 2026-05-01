Atelier communication animale Boutique les trésors de Lydia Sauveterre-de-Béarn

Sauveterre-de-Béarn

Atelier communication animale

Boutique les trésors de Lydia 14 rue Saint André Sauveterre-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23 12:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Parce que nos animaux ont tant à nous dire …

Elisabeth, communicatrice animale, communique avec votre animal et transmet ses messages avec bienveillance et respect. .

Boutique les trésors de Lydia 14 rue Saint André Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 48 22 69

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English : Atelier communication animale

L’événement Atelier communication animale Sauveterre-de-Béarn a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Béarn des Gaves