Atelier communication animale Boutique les trésors de Lydia Sauveterre-de-Béarn
Atelier communication animale Boutique les trésors de Lydia Sauveterre-de-Béarn samedi 23 mai 2026.
Sauveterre-de-Béarn
Atelier communication animale
Boutique les trésors de Lydia 14 rue Saint André Sauveterre-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 12:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Parce que nos animaux ont tant à nous dire …
Elisabeth, communicatrice animale, communique avec votre animal et transmet ses messages avec bienveillance et respect. .
Boutique les trésors de Lydia 14 rue Saint André Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 48 22 69
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English : Atelier communication animale
L’événement Atelier communication animale Sauveterre-de-Béarn a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Béarn des Gaves