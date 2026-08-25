Atelier complicité avec Manufactory Manufactory Le Havre
samedi 5 septembre 2026 · Manufactory · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Atelier complicité avec Manufactory
Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Chaque samedi, Manufactory propose des ateliers créatifs en famille Labo peinture, scrapbooking, origami, quilling….et bien d’autres encore !
Ces ateliers permettront de découvrir différentes techniques et support ! Différents ateliers créatifs viendront compléter l’offre pour réaliser d’autres objets et d’autres techniques
Ce samedi, un atelier créatif Chouette hibou
Pour les enfants à partir de 4 ans, accompagnés d’un adulte Durée 1h30 Réservation obligatoire, nombre de place limité .
Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 69 97 manufactory@orange.fr
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English : Atelier complicité avec Manufactory
L’événement Atelier complicité avec Manufactory Le Havre a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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