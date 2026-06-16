Ciné Toiles Flow, le chat qui n’avait pas peur de l’eau Parc de la médiathèque de Caucriauville Le Havre mardi 25 août 2026.

Le Havre

Ciné Toiles Flow, le chat qui n’avait pas peur de l’eau

Parc de la médiathèque de Caucriauville 40 Rue Jules Vallès Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 19:30:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-25

Le Havre Seine Métropole, l’association Du Grain à Démoudre, Le Tetris et la Maison Pour Tous de Saint-Romain-de-Colbosc s’associent pour proposer au public de la communauté urbaine un événement festif, populaire et convivial. Le principe est simple un repas partagé, un concert suivi d’un film en projection plein air pour une soirée à la belle étoile. L’envie est de rassembler un public familial autour d’une programmation de qualité, dans une ambiance de fête, de détente et de convivialité.

Concert Bamboo tambourine

Film Flow, le chat qui n’avait pas peur de l’eau

À partir de 8 ans .

Parc de la médiathèque de Caucriauville 40 Rue Jules Vallès Le Havre 76610 Seine-Maritime Normandie +33 6 22 77 79 50

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English : Ciné Toiles Flow, le chat qui n’avait pas peur de l’eau

L’événement Ciné Toiles Flow, le chat qui n’avait pas peur de l’eau Le Havre a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie