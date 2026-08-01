Sport Descente en rappel de la tour de l’hôtel de ville Hôtel de ville du Havre Le Havre
mardi 25 août 2026 · Hôtel de ville du Havre · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Sport Descente en rappel de la tour de l’hôtel de ville
Hôtel de ville du Havre 1517 Place de l’Hôtel de Ville Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 17:30:00
fin : 2026-08-26 20:00:00
Date(s) :
2026-08-25 2026-08-26 2026-08-27 2026-08-28 2026-08-29
Découvrir la ville du haut du 17e étage de la tour puis, enjamber le parapet pour descendre lentement, suspendu dans le vide, sous l’œil sécurisant des moniteurs du Club Alpin Français Le Havre. Voilà une expérience à tenter si vous n’avez pas le vertige !
Rendez-vous du 25 au 29 août
Les descentes auront lieu pendant 5 jours
– mardi 25, mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 août de 17h30 à 20h (dernière descente à 19h45)
samedi 29 août de 9h à 12h (dernière descente à 11h45)
Pour vous inscrire, rendez-vous
– lundi 24 août à partir de 18h devant l’Hôtel de Ville
– aux horaires des descentes, sous réserve des places restantes .
Hôtel de ville du Havre 1517 Place de l’Hôtel de Ville Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 45 73 69 secretariatcaflehavre@gmail.com
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English : Sport Descente en rappel de la tour de l’hôtel de ville
L’événement Sport Descente en rappel de la tour de l’hôtel de ville Le Havre a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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