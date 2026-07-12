Atelier enfant Les nymphéas prennent le large MuMa Musée d’art moderne André Malraux Le Havre
mardi 4 août 2026 · MuMa Musée d'art moderne André Malraux · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Atelier enfant Les nymphéas prennent le large
MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 10:00:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04 2026-08-18
Des nénuphars dans la mer ? quelle drôle d’idée !
Viens faire travailler ton imagination !
Et fais voyager les fleurs préférées de Claude Monet bien au-delà de son jardin…
Atelier créatif pour les 4-6 ans avec l’artiste Gaëtan Lehoux. .
MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 62 62
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English : Atelier enfant Les nymphéas prennent le large
L’événement Atelier enfant Les nymphéas prennent le large Le Havre a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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