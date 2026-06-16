Visite guidée Au cœur de la Citadelle Le Havre mercredi 5 août 2026.

Le Havre

Visite guidée Au cœur de la Citadelle

Terminal de la Citadelle, Le Havre, France Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 09:30:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

À la fois porte d’entrée maritime et espace de transition, la Citadelle est un territoire à part dans le paysage havrais.

Sur cette presqu’île, se concentrent de nombreuses activités essentielles au fonctionnement du port services aux navires, sécurité, maintenance, logistique… autant de métiers souvent invisibles, mais indispensables.

Au fil de la visite, vous découvrirez ce lieu stratégique où se croisent flux maritimes et urbains, mais aussi un jardin japonais ! Lieu unique et emblématique du jumelage entre les ports d’Osaka et Le Havre, le jardin vous surprendra par son harmonie entre minéral et végétal à proximité immédiate des bassins. Entre patrimoine, organisation portuaire et projets d’aménagement, la Citadelle illustre parfaitement les liens étroits entre la ville et son port.

Merci de vous présenter 15 minutes avant le début de la visite.

À partir de 12 ans

Cette visite nécessite une inscription préalable avec une copie d’une pièce d’identité valide pour garantir l’accès au port.

Réservation obligatoire. .

Terminal de la Citadelle, Le Havre, France Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 79 15 01 60 info@lehavreportcenter.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée Au cœur de la Citadelle

L’événement Visite guidée Au cœur de la Citadelle Le Havre a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie