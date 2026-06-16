Atelier Pâtisserie créative entremet Calice Calice & Mandibule Le Havre
Atelier Pâtisserie créative entremet Calice Calice & Mandibule Le Havre samedi 25 juillet 2026.
Le Havre
Atelier Pâtisserie créative entremet Calice
Calice & Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 09:30:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Calice et Mandibule vous livre ses secrets de pâtisserie…
Durant 1h30 la team cuisine Calice vous guidera dans la préparation d’un dessert pas comme les autres.
Pour cette séance découvrez la recette de ce délicieux entremet au sésame noir et au citron dont les filles ont le secret !
Réservation obligatoire .
Calice & Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 6 02 22 18 48 contact@calice-mandibule.fr
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English : Atelier Pâtisserie créative entremet Calice
L’événement Atelier Pâtisserie créative entremet Calice Le Havre a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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