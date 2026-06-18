Visite guidée Port 2000 par la mer Le Havre
Visite guidée Port 2000 par la mer Le Havre vendredi 24 juillet 2026.
Le Havre
Visite guidée Port 2000 par la mer
Digue Charles Olsen Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 14:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Et si vous découvriez le port comme les marins qui y entrent chaque jour ?
À bord du navire de Vedettes Baie de Seine, embarquez pour une immersion au cœur de Port 2000, l’un des principaux terminaux à conteneurs d’Europe. Dès l’entrée entre les digues, vous prenez la mesure de ce site hors norme, où transitent chaque année des milliers de navires.
Depuis l’eau, les infrastructures prennent une toute autre dimension portiques géants, quais à perte de vue, porte-conteneurs impressionnants… Vous observez les opérations en direct et comprenez l’organisation de ce système logistique d’envergure mondiale.
À vos côtés, un docker partage son expérience, son regard de terrain et les réalités du quotidien portuaire.
Une visite immersive, au plus près de l’activité, pour comprendre le port autrement.
Point de rendez-vous Digue Charles Olsen (visite en bateau).
Durée 1h45 Réservation obligatoire. .
Digue Charles Olsen Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 79 15 01 60 info@lehavreportcenter.com
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English : Visite guidée Port 2000 par la mer
L’événement Visite guidée Port 2000 par la mer Le Havre a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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