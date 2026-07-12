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AGENDA · Le Havre

Projection Ciné Mômes Médiathèque de Caucriauville Le Havre

mardi 4 août 2026 · Médiathèque de Caucriauville · Le Havre

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
13:30:00
Lieu
Médiathèque de Caucriauville
Adresse
40 Rue Jules Vallès
Ville
76610 Le Havre
Département
Seine-Maritime
Tarif

Le Havre

Projection Ciné Mômes

Médiathèque de Caucriauville 40 Rue Jules Vallès Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 13:30:00
fin : 2026-08-04

Date(s) :
2026-08-04

Une séance de cinéma rien que pour les enfants !

Un film de qualité sélectionné pour les enfants, à découvrir à plusieurs, dans une ambiance collective, installés dans une salle sombre et devant un grand écran du cinéma comme les grands !

Entrée libre dans la limite des places disponibles   .

Médiathèque de Caucriauville 40 Rue Jules Vallès Le Havre 76610 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 70 00 

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English : Projection Ciné Mômes

L’événement Projection Ciné Mômes Le Havre a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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