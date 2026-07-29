Mini-stage Les Mignardises Trompe-l’Œil Ophélie Pâtisse Le Havre
lundi 3 août 2026 · Ophélie Pâtisse · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Mini-stage Les Mignardises Trompe-l’Œil
Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-08-03 09:30:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-03
Au cours de ce stage, vous réaliserez deux mignardises trompe-l’œil aux finitions soignées. Un travail minutieux qui vous permettra d’aborder différentes techniques de montage, de décoration et de finition.
2 créations gourmandes
Petit groupe pour un accompagnement personnalisé
Repartez avec vos réalisations
Un stage dédié à l’art des petites pâtisseries qui surprennent autant par leur apparence que par leurs saveurs.
Réservation obligatoire l’après-midi au téléphone ou par SMS au 07 60 72 19 78 .
Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie opheliepatisse@gmail.com
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English : Mini-stage Les Mignardises Trompe-l’Œil
L’événement Mini-stage Les Mignardises Trompe-l’Œil Le Havre a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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