Mini-stage Les Mignardises Trompe-l’Œil Ophélie Pâtisse Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Mini-stage Les Mignardises Trompe-l’Œil

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-08-03 09:30:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-03

Au cours de ce stage, vous réaliserez deux mignardises trompe-l’œil aux finitions soignées. Un travail minutieux qui vous permettra d’aborder différentes techniques de montage, de décoration et de finition.

2 créations gourmandes

Petit groupe pour un accompagnement personnalisé

Repartez avec vos réalisations

Un stage dédié à l’art des petites pâtisseries qui surprennent autant par leur apparence que par leurs saveurs.

Réservation obligatoire l’après-midi au téléphone ou par SMS au 07 60 72 19 78 .

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie opheliepatisse@gmail.com

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English : Mini-stage Les Mignardises Trompe-l’Œil

L’événement Mini-stage Les Mignardises Trompe-l’Œil Le Havre a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie