Visite guidée Le Havre, sous le pinceau des peintres Maison du patrimoine Le Havre

Le Havre

Visite guidée Le Havre, sous le pinceau des peintres

Maison du patrimoine 181 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 15:00:00

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-20 2026-08-03 2026-08-17 2026-08-31

Berceau de l’impressionnisme, Le Havre a abondamment inspiré les artistes attirés autant par la lumière si particulière de l’estuaire que par l’activité intense du port et de la ville.

La visite revient sur l’histoire et la transformation de quelques sites majeurs qui, du 19e siècle à l’entre-deux guerres, ont marqué les œuvres de Turner, Boudin, Monet, Pissarro, Vlaminck ou encore Dufy.

Organisé par le Pays d’Art et d’Histoire

Durée 2h

Réservation obligatoire

Lieu de rendez-vous communiqué au moment de l’inscription .

Maison du patrimoine 181 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 22 31 22 maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com

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English : Visite guidée Le Havre, sous le pinceau des peintres

L’événement Visite guidée Le Havre, sous le pinceau des peintres Le Havre a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie