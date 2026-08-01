Atelier enfant Les Nymphéas prennent le large (4-6 ans) MuMa Musée d’art moderne André Malraux Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Atelier enfant Les Nymphéas prennent le large (4-6 ans)

MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 10:30:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Des nénuphars dans la mer ? quelle drôle d’idée !

Viens faire travailler ton imagination !

Et fais voyager les fleurs préférées de Claude Monet bien au-delà de son jardin…

Atelier créatif pour les 4-6 ans avec l’artiste Gaëtan Lehoux. .

MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 62 62

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English : Atelier enfant Les Nymphéas prennent le large (4-6 ans)

L’événement Atelier enfant Les Nymphéas prennent le large (4-6 ans) Le Havre a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie