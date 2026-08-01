Corsiflor 2026 Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Corsiflor 2026

Quai Lamblardie Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 14:30:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Venez assister au traditionnel Corsiflor et admirer le défilé des nombreux chars fleuris le dimanche 16 août prochain. Ambiance festive garantie !

Organisé par le Comité des Fêtes du Havre, qui rassemble sept comités de quartier, le Corsiflor constitue le plus ancien et le plus important corso fleuri de France. Cette manifestation emblématique mobilise chaque année près de 500 bénévoles qui participent activement à sa préparation tout au long de l’année. Ce sont environ 840 kilomètres de papier de soie qui sont nécessaires à la confection des quelques 600 000 fleurs qui décorent les chars du défilé.

Véritable rendez-vous populaire et fédérateur de la saison estivale havraise, le Corsiflor rassemble en moyenne près de 12 000 spectateurs chaque année.

Le parcours ;

Le départ est prévu entre 14h30 et 15h depuis l’extrémité est du quai Lamblardie. Le cortège empruntera ensuite la rue de Paris avant de rejoindre son point d’arrivée situé quai Southampton.

Pour l’édition 2026, le cortège sera composé de 16 chars fleuris motorisés et sonorisés, 7 écoles de danse et 6 groupes musicaux. Les chars mettront à l’honneur plusieurs univers festifs et populaires, comme le monde féérique, la fête foraine, la pâtisserie, la Patrouille de France, les baba cool , la Coupe du monde de football, ou encore le Roi Lion.

Afin de garantir la sécurité et le bon déroulement de l’évènement, des restrictions seront mises en place concernant

– la circulation des voitures

– le stationnement des voitures

– l’utilisation des vélos et trottinettes en libre-service

Afin de préparer vos déplacements et d’éviter tout désagréments, nous vous invitons à consulter les plans présentant ces différentes mesures ci-dessous .

Quai Lamblardie Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 22 68 70 cdfh@free.fr

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English : Corsiflor 2026

L’événement Corsiflor 2026 Le Havre a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie