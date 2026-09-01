Atelier Compose ta tisane La Petite Manufacture Pélissanne

Informations pratiques

Pélissanne

Atelier Compose ta tisane

Samedi 12 septembre 2026 de 15h30 à 17h. La Petite Manufacture 28 place Cabardel Pélissanne Bouches-du-Rhône

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 15:30:00

fin : 2026-09-12 17:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Dans le cadre des ateliers de La Petite Manufacture, viens te familiariser avec les plantes aromatiques et médicinales et créé ta propre tisane !

Atelier animé par Margot, de la Ferme de Joigny. .

La Petite Manufacture 28 place Cabardel Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 30 94 40 21 madamelino.studio@gmail.com

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English :

Come and get to know aromatic and medicinal plants and create your own herbal tea !

L’événement Atelier Compose ta tisane Pélissanne a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme du Massif des Costes