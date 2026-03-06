Atelier compostage proposé par Lamballe Terre & Mer

Erquy Côtes-d’Armor

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Saviez-vous que nos poubelles contiennent encore près de 50% de déchets compostables ? Participez à la réduction des déchets grâce au compostage ! Achetez votre composteur (300 L à 15€) et participez à un atelier sur le compostage (gratuit, durée 30mn).

Pour choisir votre créneau et venir récupérer votre composteur, inscrivez-vous via Montri sur le site de Lamballe Terre & Mer.

À 9h30, 10h15 ou 11h.

Le lieu précis vous sera communiqué lors de votre inscription. .

Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 00 30

