Atelier Comprendre et réhabiliter le bâti ancien Maison de l’Habitat et du Patrimoine Pau
jeudi 26 novembre 2026 · Maison de l'Habitat et du Patrimoine · Pau
Informations pratiques
Pau
Atelier Comprendre et réhabiliter le bâti ancien
Maison de l’Habitat et du Patrimoine 2 Rue des Cordeliers Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-26 18:00:00
fin : 2026-11-26 20:00:00
Date(s) :
2026-11-26
Le bâti d’avant 1948, conçu en étroite relation avec son environnement, s’adapte aux conditions climatiques et géographiques, à la disponibilité des matériaux locaux, tout en incarnant l’identité d’un territoire et les évolutions de la société rurale de son époque. Construit grâce à des matériaux réutilisables et à des savoir-faire artisanaux, il repose sur un équilibre subtil et fragile qu’il convient de préserver en particulier lors de sa réhabilitation.
Cet atelier participatif animé par le C.A.U.E 64 permettra d’aborder les spécificités du bâti ancien et sa réhabilitation de manière simple, écologique et respectueuse de ses particularité. .
Maison de l’Habitat et du Patrimoine 2 Rue des Cordeliers Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 58 60 maison.habitat@agglo-pau.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier Comprendre et réhabiliter le bâti ancien Pau a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Pau
À voir aussi à Pau (Pyrénées-Atlantiques)
- Foire de Pau Parc des expositions Pau 11 septembre 2026
- Foire de Pau: Food festival Parc des expositions Pau 11 septembre 2026
- Foire de Pau: Septemberfest Parc des expositions Pau 11 septembre 2026
- Foire de Pau: Habitat, Services, Shopping et Loisirs Parc des expositions Pau 11 septembre 2026
- Foire de Pau: Toy Party Parc des expositions Pau 11 septembre 2026