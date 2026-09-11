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Atelier Comprendre et réhabiliter le bâti ancien Maison de l’Habitat et du Patrimoine Pau

jeudi 26 novembre 2026 · Maison de l'Habitat et du Patrimoine · Pau

Atelier Comprendre et réhabiliter le bâti ancien Maison de l’Habitat et du Patrimoine Pau

Informations pratiques

Début
jeudi 26 novembre 2026
Fin
jeudi 26 novembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Maison de l'Habitat et du Patrimoine
Adresse
2 Rue des Cordeliers
Ville
64000 Pau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Pau

Atelier Comprendre et réhabiliter le bâti ancien

Maison de l’Habitat et du Patrimoine 2 Rue des Cordeliers Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-26 18:00:00
fin : 2026-11-26 20:00:00

Date(s) :
2026-11-26

Le bâti d’avant 1948, conçu en étroite relation avec son environnement, s’adapte aux conditions climatiques et géographiques, à la disponibilité des matériaux locaux, tout en incarnant l’identité d’un territoire et les évolutions de la société rurale de son époque. Construit grâce à des matériaux réutilisables et à des savoir-faire artisanaux, il repose sur un équilibre subtil et fragile qu’il convient de préserver en particulier lors de sa réhabilitation.

Cet atelier participatif animé par le C.A.U.E 64 permettra d’aborder les spécificités du bâti ancien et sa réhabilitation de manière simple, écologique et respectueuse de ses particularité.   .

Maison de l’Habitat et du Patrimoine 2 Rue des Cordeliers Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 58 60  maison.habitat@agglo-pau.fr

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English :

L’événement Atelier Comprendre et réhabiliter le bâti ancien Pau a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Pau

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