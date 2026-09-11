Atelier Comprendre et réhabiliter le bâti ancien Maison de l’Habitat et du Patrimoine Pau

Informations pratiques

Pau

Atelier Comprendre et réhabiliter le bâti ancien

Maison de l’Habitat et du Patrimoine 2 Rue des Cordeliers Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-26 18:00:00

fin : 2026-11-26 20:00:00

Date(s) :

2026-11-26

Le bâti d’avant 1948, conçu en étroite relation avec son environnement, s’adapte aux conditions climatiques et géographiques, à la disponibilité des matériaux locaux, tout en incarnant l’identité d’un territoire et les évolutions de la société rurale de son époque. Construit grâce à des matériaux réutilisables et à des savoir-faire artisanaux, il repose sur un équilibre subtil et fragile qu’il convient de préserver en particulier lors de sa réhabilitation.

Cet atelier participatif animé par le C.A.U.E 64 permettra d’aborder les spécificités du bâti ancien et sa réhabilitation de manière simple, écologique et respectueuse de ses particularité. .

Maison de l’Habitat et du Patrimoine 2 Rue des Cordeliers Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 58 60 maison.habitat@agglo-pau.fr

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English :

L’événement Atelier Comprendre et réhabiliter le bâti ancien Pau a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Pau