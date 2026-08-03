Safari à vélo Pau
lundi 31 août 2026 · Pau
Informations pratiques
Pau
Safari à vélo
Place de verdun Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 20 – 20 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-31 10:00:00
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-08-31
Besoin de bouger ?
Envie de culture autrement ?
Retrouvons nous à vélo et/ou louons un vélo à la station Idecycles. Balade ultra facile (pas de montée et rythme tranquille)
N’oubliez pas votre appareil photos, et collectionnez les vues de villas, parcs et jardins de la périphérie de Pau centre je vous promets 25 villas et une bonne dizaine de jardins et parcs !
Une boisson fraiche ou chaude sera offerte durant la pause au Club House du Pau Golf Club !
à vélo
casque et gilet jaune conseillées
parcours 1 = Place Verdun, Parc Lawrance, Billere autour du quartier St Laurent, Pau Golf Club, Jardins de Marsan, Place d la Monnaie, Boulevard des Pyrenees, Parc Beaumont
vous avez aimé ? Faites la balade Safari à vélo 2 (Trespoey, Allées de Morlaas) .
Place de verdun Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 90 91 34 caroline.barrow@guidepicurieuse.fr
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English : Safari à vélo
L’événement Safari à vélo Pau a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Pau
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