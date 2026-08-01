Informations pratiques

Bages

ATELIER CONFECTION DE MARQUE-PAGE À LA MÉDIATHÈQUE

1 Rue de la Paix Bages Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 15:30:00

fin : 2026-08-06 16:30:00

Date(s) :

2026-08-06

Atelier créatif, ouvert à toutes et à tous dès 5 ans, petits et grands, débutants comme passionnés. Les enfants restent sous la responsabilité de leurs accompagnateurs. Places limitées sur inscription auprès de la Médiathèque par mail mediatheque@bages66.fr ou par téléphone 04.68.21.67.15

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1 Rue de la Paix Bages 66670 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 67 15 mediatheque@bages66.fr

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English :

Creative workshop, open to everyone ages 5 and up—young and old, beginners and enthusiasts alike. Children remain the responsibility of their accompanying adults. Limited space available: Register with the Media Library by email at mediatheque@bages66.fr or by phone at 04.68.21.67.15

L’événement ATELIER CONFECTION DE MARQUE-PAGE À LA MÉDIATHÈQUE Bages a été mis à jour le 2026-07-28 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE