ATELIER CONFECTION DE MARQUE-PAGE À LA MÉDIATHÈQUE Bages
jeudi 6 août 2026 · Bages
Informations pratiques
Bages
ATELIER CONFECTION DE MARQUE-PAGE À LA MÉDIATHÈQUE
1 Rue de la Paix Bages Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 15:30:00
fin : 2026-08-06 16:30:00
Date(s) :
2026-08-06
Atelier créatif, ouvert à toutes et à tous dès 5 ans, petits et grands, débutants comme passionnés. Les enfants restent sous la responsabilité de leurs accompagnateurs. Places limitées sur inscription auprès de la Médiathèque par mail mediatheque@bages66.fr ou par téléphone 04.68.21.67.15
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1 Rue de la Paix Bages 66670 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 67 15 mediatheque@bages66.fr
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English :
Creative workshop, open to everyone ages 5 and up—young and old, beginners and enthusiasts alike. Children remain the responsibility of their accompanying adults. Limited space available: Register with the Media Library by email at mediatheque@bages66.fr or by phone at 04.68.21.67.15
L’événement ATELIER CONFECTION DE MARQUE-PAGE À LA MÉDIATHÈQUE Bages a été mis à jour le 2026-07-28 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE
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