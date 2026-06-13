Latillé

Atelier confection d’un bouquet de fleurs

Latillé Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 10:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Apprenez l’art de la cueillette respectueuse, en sélectionnant les plus belles tiges. Puis, laissez votre créativité s’épanouir lors de la confection d’un bouquet.

Apprenez l’art de la cueillette respectueuse, en sélectionnant les plus belles tiges. Puis, laissez votre créativité s’épanouir lors de la confection d’un bouquet. .

Latillé 86190 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 08 42 15 contact@tourisme-hautpoitou.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier confection d’un bouquet de fleurs

Learn the art of picking flowers with care, selecting the most beautiful stems. Then, let your creativity run wild as you arrange a bouquet.

L’événement Atelier confection d’un bouquet de fleurs Latillé a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme du Haut-Poitou