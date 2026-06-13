Atelier confection d’un bouquet de fleurs Latillé
Atelier confection d’un bouquet de fleurs Latillé mercredi 29 juillet 2026.
Latillé
Atelier confection d’un bouquet de fleurs
Latillé Vienne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Apprenez l’art de la cueillette respectueuse, en sélectionnant les plus belles tiges. Puis, laissez votre créativité s’épanouir lors de la confection d’un bouquet.
Apprenez l’art de la cueillette respectueuse, en sélectionnant les plus belles tiges. Puis, laissez votre créativité s’épanouir lors de la confection d’un bouquet. .
Latillé 86190 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 08 42 15 contact@tourisme-hautpoitou.fr
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English : Atelier confection d’un bouquet de fleurs
Learn the art of picking flowers with care, selecting the most beautiful stems. Then, let your creativity run wild as you arrange a bouquet.
L’événement Atelier confection d’un bouquet de fleurs Latillé a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme du Haut-Poitou
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