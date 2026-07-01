Visite guidée du château de La Chèze, Château de La Chèze, Latillé

Informations pratiques

Visite guidée du château de La Chèze Dimanche 20 septembre, 14h00 Château de La Chèze Vienne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Château du XVIIe siècle d’une grande unité architecturale, dont la façade sur cour vient d’être entièrement restaurée.

La visite guidée vous mènera à la découverte des extérieurs, du colombier, de la cuisine et du puits situé à l’intérieur du logis.

Une présentation de la lessive à l’ancienne et du four à pain viendra compléter le parcours.

Vous pourrez également vous promener librement dans le parc à l’anglaise du XIXe siècle, où vous attendent de nombreux arbres remarquables et des tapis de cyclamens dans les sous-bois.

Des animaux sont présents sur le domaine : chevaux, ânesses, poules…

Château de La Chèze 1 Château de La Chèze, 86190 Latillé Latillé 86190 Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 82 14 59 09 Ce château du XVIIe siècle, d’une grande unité architecturale avec un puits à l’intérieur du bâtiment, possède également un colombier rectangulaire adossé à un bâtiment dans un parc du XIXe siècle à l’anglaise.

Château du XVIIè siècle d’une grande unité architecturale dont la façade cour vient d’être entièrement restaurée.

Marie-Claire ALFROID