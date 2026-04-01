Atelier-Conférence Bien-Être Corps et Esprit en Equilibre Rucher de Cantiers Vexin-sur-Epte
Atelier-Conférence Bien-Être Corps et Esprit en Equilibre Rucher de Cantiers Vexin-sur-Epte samedi 18 avril 2026.
Vexin-sur-Epte
Atelier-Conférence Bien-Être Corps et Esprit en Equilibre
Rucher de Cantiers 4 bis rue de l’école Vexin-sur-Epte Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:30:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Des Conseils simples pour sortir définitivement de l’hiver et revitaliser son organisme
– Alimentation de Printemps.
– Soutenir les fonctions naturelles d’élimination.
– Conseils Bien-être simples.
– Retrouver énergie, légèreté et clarté.
Par Sandra NIARQUIN, Sophrologue & Accompagnante en bien-être féminin.
Il y a peu de dates dans l’année et les places sont limitées réservation obligatoire .
Rucher de Cantiers 4 bis rue de l’école Vexin-sur-Epte 27420 Eure Normandie +33 6 43 31 32 00 le-rucher-de-cantiers@hotmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier-Conférence Bien-Être Corps et Esprit en Equilibre
L’événement Atelier-Conférence Bien-Être Corps et Esprit en Equilibre Vexin-sur-Epte a été mis à jour le 2026-04-12 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération