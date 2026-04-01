Atelier-Conférence Bien-Être Corps et Esprit en Equilibre Rucher de Cantiers Vexin-sur-Epte

Vexin-sur-Epte

Atelier-Conférence Bien-Être Corps et Esprit en Equilibre

Rucher de Cantiers 4 bis rue de l’école Vexin-sur-Epte Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Des Conseils simples pour sortir définitivement de l’hiver et revitaliser son organisme

– Alimentation de Printemps.

– Soutenir les fonctions naturelles d’élimination.

– Conseils Bien-être simples.

– Retrouver énergie, légèreté et clarté.

Par Sandra NIARQUIN, Sophrologue & Accompagnante en bien-être féminin.

Il y a peu de dates dans l’année et les places sont limitées réservation obligatoire .

Rucher de Cantiers 4 bis rue de l’école Vexin-sur-Epte 27420 Eure Normandie +33 6 43 31 32 00 le-rucher-de-cantiers@hotmail.com

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English : Atelier-Conférence Bien-Être Corps et Esprit en Equilibre

L’événement Atelier-Conférence Bien-Être Corps et Esprit en Equilibre Vexin-sur-Epte a été mis à jour le 2026-04-12 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération