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Atelier-Conférence Bien-Être Corps et Esprit en Equilibre Rucher de Cantiers Vexin-sur-Epte

Atelier-Conférence Bien-Être Corps et Esprit en Equilibre Rucher de Cantiers Vexin-sur-Epte samedi 18 avril 2026.

Lieu : Rucher de Cantiers

Adresse : 4 bis rue de l'école

Ville : 27420 Vexin-sur-Epte

Département : Eure

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Vexin-sur-Epte

Atelier-Conférence Bien-Être Corps et Esprit en Equilibre

Rucher de Cantiers 4 bis rue de l’école Vexin-sur-Epte Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:30:00
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18

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Par Sandra NIARQUIN, Sophrologue & Accompagnante en bien-être féminin.

Il y a peu de dates dans l’année et les places sont limitées réservation obligatoire   .

Rucher de Cantiers 4 bis rue de l’école Vexin-sur-Epte 27420 Eure Normandie +33 6 43 31 32 00  le-rucher-de-cantiers@hotmail.com

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English : Atelier-Conférence Bien-Être Corps et Esprit en Equilibre

L’événement Atelier-Conférence Bien-Être Corps et Esprit en Equilibre Vexin-sur-Epte a été mis à jour le 2026-04-12 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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