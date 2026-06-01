Atelier Confiseries Clères
Atelier Confiseries Clères samedi 20 juin 2026.
Clères
Atelier Confiseries
68 Rue de l’Église Clères Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-20 17:00:00
Date(s) :
2026-06-20
La Forêt des macarons vous invite à plonger dans une nostalgie sucrée avec l’atelier Confiseries !
Au programme, vous réaliserez
-Les fameux nounours au chocolat et à la guimauve, pour retrouver la magie de ces gourmandises d’antan.
-De la guimauve maison à la framboise, avec ses textures moelleuses et légères qui fondent en bouche.
-Des sucettes acidulées à l’orange avec un goût pétillant et fruité !
-Des rochers (de type Ferrero) qui raviront vos papilles..
Comme pour tous les autres ateliers, une petite pause sera proposée en cours d’atelier et vous repartirez avec vos confiseries !
Durée 3h 4 à 8 participants .
68 Rue de l’Église Clères 76690 Seine-Maritime Normandie +33 6 79 25 05 37 contact@laforetdesmacarons.com
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English : Atelier Confiseries
L’événement Atelier Confiseries Clères a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin
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