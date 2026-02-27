ATELIER COOPÉRATIF PASSER DE WINDOWS À LINUX Médiathèque Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins

ATELIER COOPÉRATIF PASSER DE WINDOWS À LINUX

Médiathèque Jules Verne 30 avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 13:30:00

fin : 2026-05-05 15:00:00

Date(s) :

2026-05-05

Dans le cadre des ateliers coopératifs, la médiathèque vous propose de parler de la fin de Windows 10… et pourquoi pas de passer à Linux !

Microsoft a décidé d’arrêter le support de Windows 10 depuis octobre dernier. Votre PC refuse Windows 11, comme 400 millions de ses congénères ? Son équivalent Linux lui offre une seconde vie !

Un atelier pour découvrir ce système d’exploitation libre, et éventuellement de l’installer sur son PC portable… pour passer de c’est trop compliqué à pourquoi j’ai pas fait ça avant ?

Vous pouvez apporter votre PC portable si vous souhaitez installer Linux au cours de l’atelier (pensez à sauvegarder vos données auparavant).

Avec Philippe Levassor.

Entrée gratuite. Réservez votre place en décrochant un coupon, sur place à l’entrée de la médiathèque !

.

Médiathèque Jules Verne 30 avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 45 80 mediatheque@saint-brevin.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement ATELIER COOPÉRATIF PASSER DE WINDOWS À LINUX Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-02-27 par OT Saint Brevin