Atelier Coquillages et micro macramé Micro-Folie et FabLab de Scaër Scaër

Scaër

Atelier Coquillages et micro macramé

Micro-Folie et FabLab de Scaër 3 Rue Louis Pasteur Scaër Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 15:00:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Découvrez des coquillages bretons et révélez leur beauté en réalisant un bracelet en micro-macramé et coquillage. Céline Pire révélatrice de beautés marines vous accompagnera durant tout l’atelier.

À partir de 6 ans, sur inscription. .

Micro-Folie et FabLab de Scaër 3 Rue Louis Pasteur Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 11 31 18

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English : Atelier Coquillages et micro macramé

L’événement Atelier Coquillages et micro macramé Scaër a été mis à jour le 2026-04-30 par OT QUIMPERLE LES RIAS