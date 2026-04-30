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Atelier Coquillages et micro macramé Micro-Folie et FabLab de Scaër Scaër

Atelier Coquillages et micro macramé Micro-Folie et FabLab de Scaër Scaër mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Micro-Folie et FabLab de Scaër

Adresse : 3 Rue Louis Pasteur

Ville : 29390 Scaër

Département : Finistère

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Scaër

Atelier Coquillages et micro macramé

Micro-Folie et FabLab de Scaër 3 Rue Louis Pasteur Scaër Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 15:00:00
fin : 2026-07-08

Date(s) :
2026-07-08

Découvrez des coquillages bretons et révélez leur beauté en réalisant un bracelet en micro-macramé et coquillage. Céline Pire révélatrice de beautés marines vous accompagnera durant tout l’atelier.
À partir de 6 ans, sur inscription.   .

Micro-Folie et FabLab de Scaër 3 Rue Louis Pasteur Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 11 31 18 

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English : Atelier Coquillages et micro macramé

L’événement Atelier Coquillages et micro macramé Scaër a été mis à jour le 2026-04-30 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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