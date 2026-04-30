Atelier Coquillages et micro macramé Micro-Folie et FabLab de Scaër Scaër
Atelier Coquillages et micro macramé Micro-Folie et FabLab de Scaër Scaër mercredi 8 juillet 2026.
Scaër
Atelier Coquillages et micro macramé
Micro-Folie et FabLab de Scaër 3 Rue Louis Pasteur Scaër Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 15:00:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Découvrez des coquillages bretons et révélez leur beauté en réalisant un bracelet en micro-macramé et coquillage. Céline Pire révélatrice de beautés marines vous accompagnera durant tout l’atelier.
À partir de 6 ans, sur inscription. .
Micro-Folie et FabLab de Scaër 3 Rue Louis Pasteur Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 11 31 18
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Coquillages et micro macramé
L’événement Atelier Coquillages et micro macramé Scaër a été mis à jour le 2026-04-30 par OT QUIMPERLE LES RIAS
À voir aussi à Scaër (Finistère)
- Atelier initiation mécanique vélo Place de la libération Scaër 5 mai 2026
- Atelier d’initiation à la mécanique vélo, Place de la Mairie Scaër, Scaër 6 mai 2026
- Vente Friperie Longère Scaër 6 mai 2026
- Visite de la Galerie Métairie Galerie René Métairie Scaër 6 mai 2026
- Découverte des jardins de Treuscoat Neurodon Lieu-dit Créménet Scaër 8 mai 2026