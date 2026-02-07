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Concert Jack et les Anémones Camping Kérisole Scaër

Concert Jack et les Anémones Camping Kérisole Scaër mardi 7 juillet 2026.

Lieu : Camping Kérisole

Adresse : 3 Rue Louis Pasteur

Ville : 29390 Scaër

Département : Finistère

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Tarif :

Scaër

Concert Jack et les Anémones

Camping Kérisole 3 Rue Louis Pasteur Scaër Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-07

Date(s) :
2026-07-07

Le groupe vocal de variétés internationales, pop, rock et variétés françaises se produira pour leur dernier concert de la saison.
Dès 19h, apéro-concert. Restauration sur place.   .

Camping Kérisole 3 Rue Louis Pasteur Scaër 29390 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Concert Jack et les Anémones Scaër a été mis à jour le 2026-06-09 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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