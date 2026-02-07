Concert Jack et les Anémones Camping Kérisole Scaër

Scaër

Concert Jack et les Anémones

Camping Kérisole 3 Rue Louis Pasteur Scaër Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Le groupe vocal de variétés internationales, pop, rock et variétés françaises se produira pour leur dernier concert de la saison.

Dès 19h, apéro-concert. Restauration sur place. .

Camping Kérisole 3 Rue Louis Pasteur Scaër 29390 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Concert Jack et les Anémones Scaër a été mis à jour le 2026-06-09 par OT QUIMPERLE LES RIAS