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Concert Jack et les anémones Love Camping Kerisole Scaër

Concert Jack et les anémones Love Camping Kerisole Scaër mardi 7 juillet 2026.

Lieu : Camping Kerisole

Adresse : 3 Rue Louis Pasteur

Ville : 29390 Scaër

Département : Finistère

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Tarif :

Scaër

Concert Jack et les anémones Love

Camping Kerisole 3 Rue Louis Pasteur Scaër Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-07

Date(s) :
2026-07-07

Jack et les Anémones, le groupe vocal de Penmarch sera présent au camping Kérisole pour une soirée festive !
Infos et réservation par téléphone   .

Camping Kerisole 3 Rue Louis Pasteur Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 6 46 71 76 40 

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English :

L’événement Concert Jack et les anémones Love Scaër a été mis à jour le 2026-06-09 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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