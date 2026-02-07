Concert Jack et les anémones Love Camping Kerisole Scaër

Scaër

Concert Jack et les anémones Love

Camping Kerisole 3 Rue Louis Pasteur Scaër Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Jack et les Anémones, le groupe vocal de Penmarch sera présent au camping Kérisole pour une soirée festive !

Infos et réservation par téléphone .

Camping Kerisole 3 Rue Louis Pasteur Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 6 46 71 76 40

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English :

L’événement Concert Jack et les anémones Love Scaër a été mis à jour le 2026-06-09 par OT QUIMPERLE LES RIAS