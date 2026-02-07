Concert Jack et les anémones Love Camping Kerisole Scaër
Concert Jack et les anémones Love Camping Kerisole Scaër mardi 7 juillet 2026.
Scaër
Concert Jack et les anémones Love
Camping Kerisole 3 Rue Louis Pasteur Scaër Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Jack et les Anémones, le groupe vocal de Penmarch sera présent au camping Kérisole pour une soirée festive !
Infos et réservation par téléphone .
Camping Kerisole 3 Rue Louis Pasteur Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 6 46 71 76 40
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English :
L’événement Concert Jack et les anémones Love Scaër a été mis à jour le 2026-06-09 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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