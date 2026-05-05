Atelier cosmétique pour adultes: Fabriquez votre Crème visage & votre Baume à lèvres, Espace de quartier Eaux-Vives, Genève
Atelier cosmétique pour adultes: Fabriquez votre Crème visage & votre Baume à lèvres, Espace de quartier Eaux-Vives, Genève lundi 11 mai 2026.
Atelier cosmétique pour adultes: Fabriquez votre Crème visage & votre Baume à lèvres Lundi 11 mai, 18h30 Espace de quartier Eaux-Vives
CHF 42.-
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-11T18:30:00+02:00 – 2026-05-11T19:45:00+02:00
Fin : 2026-05-11T18:30:00+02:00 – 2026-05-11T19:45:00+02:00
Lors de cet atelier, vous fabriquerez une crème pour le visage ainsi qu’un baume à lèvres. Deux cosmétiques 100% naturels & biologiques, parfaits pour accueillir le mois de mai avec douceur!
Vous serez guidé·e pas à pas dans la confection de ces produits grâce à nos recettes, tout en recevant des explications sur les ingrédients utilisés et leurs propriétés. Tous les ingrédients employés sont naturels et biologiques. Vous aurez la possibilité de personnaliser vos cosmétiques en fonction de vos goûts et envies. À la fin de l’atelier, vous repartirez fièrement avec vos créations et du savoir-faire.
Tarif de l’atelier: 42 CHF
Lieu: Espace de quartier des Eaux-Vives
Date: Lundi 4 mai 2026 à 18h30
L’atelier est limité à un nombre de participants (adultes), sur réservation. Inscrivez-vous dès maintenant sur notre site Internet.
Au plaisir de partager cet atelier avec vous!
Association L’Art du Cosmétique au Naturel
Espace de quartier Eaux-Vives Rue de Montchoisy 46, 1207 Genève Genève 1207 41224189780 [{« type »: « phone », « value »: « +41 76 255 89 28 »}, {« type »: « email », « value »: « artducosmetique@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://art-du-cosmetique.com/produit/atelier-cosmetique-adultes-douceur/ »}] [{« link »: « https://art-du-cosmetique.com/produit/atelier-cosmetique-adultes-douceur/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/lieux-rencontre-pour-aînes/espace-quartier-eaux-vives/
Envie de douceur et de créativité ce printemps? Apprenez à fabriquer vos soins douceur 100% naturel, en profitant d’un moment rien que pour vous!
L’Art du Cosmétique au Naturel
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