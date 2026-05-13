Atelier « Coupé-collé : carte postale aux mille images », Musée de la Grange à Bécanes – Collection Lemoine, Bantzenheim

Atelier « Coupé-collé : carte postale aux mille images » Samedi 23 mai, 15h00 Musée de la Grange à Bécanes – Collection Lemoine Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T15:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T15:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

En 1910, Clara Wagner est la première coureuse motocycliste a terminé la course de Chicago à Indianapolis : près de 300 kilomètres parcourus, sans pénalité. Malgré sa performance, Clara Wagner se voit refuser toute médaille ou trophée, parce qu’elle est une femme. Mais les autres coureurs, admiratifs, se cotisent pour réparer cet outrage. Promue et célébrée, une carte postale est éditée à l’efigie de Clara qui devient une motarde star. À votre tour de devenir le « motard star » de demain : posez devant l’objectif et composez votre carte postale personnalisée.

Atelier plastique animé par Camille Stoos, plasticienne diplômée des Beaux-arts.

Musée de la Grange à Bécanes – Collection Lemoine 8 rue du Général de Gaulle 68490 Bantzenheim Bantzenheim 68490 Haut-Rhin Grand Est +33 (0) 3 89 26 23 36 https://www.m2a.fr/culture-tourisme/musees/grange-a-becanes-bantzenheim/ Ouvert depuis 2013 dans une ancienne grange réhabilitée, le musée de La Grange à Bécanes – Collection Lemoine retrace l’histoire de la motocyclette à travers une riche collection de marques prestigieuses. Il est né de la donation de Raymond Lemoine de 90 motocyclettes anciennes à la commune de Bantzenheim, essentiellement de la marque française Ravat, active à Saint-Étienne entre 1923 et 1958. Accès depuis la gare SNCF de Bantzenheim.

Parking gratuit pour bus et voitures à proximité.

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

Posez devant l’objectif et composez votre carte postale personnalisée, grâce à cet atelier animé par Camille Stoos, plasticienne diplômée des Beaux-arts.

©Motolady