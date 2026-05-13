Exposition A toute Vitesse !, Musée de la Grange à Bécanes – Collection Lemoine, Bantzenheim

Exposition A toute Vitesse ! Samedi 23 mai, 14h00 Musée de la Grange à Bécanes – Collection Lemoine Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Préparez-vous à plonger dans un monde où l’adrénaline et la passion se conjuguent. Structuré en deux volets, le parcours transporte les visiteurs à travers le temps et l’espace : des premiers bolides de 1895, véritables vitrines de prestige pour les constructeurs, jusqu’à l’univers complexe et ultra-technique des paddocks d’aujourd’hui.

Musée de la Grange à Bécanes – Collection Lemoine 8 rue du Général de Gaulle 68490 Bantzenheim Bantzenheim 68490 Haut-Rhin Grand Est +33 (0) 3 89 26 23 36 https://www.m2a.fr/culture-tourisme/musees/grange-a-becanes-bantzenheim/ Ouvert depuis 2013 dans une ancienne grange réhabilitée, le musée de La Grange à Bécanes – Collection Lemoine retrace l’histoire de la motocyclette à travers une riche collection de marques prestigieuses. Il est né de la donation de Raymond Lemoine de 90 motocyclettes anciennes à la commune de Bantzenheim, essentiellement de la marque française Ravat, active à Saint-Étienne entre 1923 et 1958. Accès depuis la gare SNCF de Bantzenheim.

Parking gratuit pour bus et voitures à proximité.

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

le parcours transporte les visiteurs à travers le temps et l’espace : des premiers bolides de 1895, jusqu’à l’univers complexe et technologique des paddocks d’aujourd’hui.

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