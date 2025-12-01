Atelier couronnes de Noël AIGNAN Aignan

Atelier couronnes de Noël

AIGNAN 4 Rue du Duc de Bouillon Aignan Gers

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 12:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Envie de vous plonger dans les fêtes de fin d’année ? De vous surprendre en fredonnant Jingle Bell ou All I want for Xmas tout en créant une belle couronne avec vos petites mains? Cet atelier est idéal pour vous !

Venez avec votre(vos) enfant(s) pour créer et décorer une couronne de Noël et passer un bon moment créatif. Les ateliers des petites paluches vous guideront étape par étape dans la réalisation de cette création pour qu’elle soit festive.

Présence des parents obligatoire.

Tarif 5€/enfant

Inscription auprès de la médiathèque. ou par Instagram .

AIGNAN 4 Rue du Duc de Bouillon Aignan 32290 Gers Occitanie +33 5 62 03 29 68

English :

Would you like to immerse yourself in the festive season? Would you like to surprise yourself by humming Jingle Bell or All I want for Xmas while creating a beautiful wreath with your little hands? This workshop is ideal for you!

Come along with your child(ren) to create and decorate a Christmas wreath, and enjoy some creative fun. Les ateliers des petites paluches will guide you step-by-step through the creation of a festive wreath.

