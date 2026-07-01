Atelier couture Barcus
mercredi 15 juillet 2026 · Barcus
Informations pratiques
Barcus
Atelier couture
Maison Xankhet Barcus Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 17:30:00
fin : 2026-07-15 19:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Elkarbidea et Les Couturières du Cœur vous invitent à Barcus.
L’atelier aura lieu, également, au local des couturières pour la seconde séance. Au programme réalisation d’une corbeille avec des serviettes d’apéro. Ouvert à tous parents, grands-parents, enfants à partir de 8 ans. Les places sont limitées, merci de vous inscrire. .
Maison Xankhet Barcus 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 39 84 86
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English : Atelier couture
L’événement Atelier couture Barcus a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Pays Basque
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