Atelier couture et arts du fil Centre socioculturel des Bourderies Nantes
jeudi 30 avril 2026 · Centre socioculturel des Bourderies · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-30 14:00 –
Gratuit : oui Gratuit Adhésion ACCOORD requise (8.00€) Adulte, Etudiant, Senior, En famille
Atelier de confection autour de la couture et des arts du filEn lien avec la friperie solidaire des Bourderies, des atelier réparation et customisations sont proposés.Possibilité de venir avec son matériel de couture (du matériel est mis à disposition au centre : mercerie et machines à coudre)
Centre socioculturel des Bourderies Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 46 41 46 http://www.accoord.fr/les-centres/ouest/bourderies bourderies@accoord.fr 02 40 46 41 46
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