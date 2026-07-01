Balade en antiquité, Direction du patrimoine et de l’archéologie, Nantes

Informations pratiques

Balade en antiquité Mardi 25 août, 10h00 Direction du patrimoine et de l’archéologie Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-25T10:00:00+02:00 – 2026-08-25T12:00:00+02:00

Fin : 2026-08-25T10:00:00+02:00 – 2026-08-25T12:00:00+02:00

Balade archéologique centrée sur la ville antique de Nantes, ancienne Condevicnum, et son enceinte du IVe siècle de notre ère. Plongez dans le centre-ville romain et venez découvrir les indices du passé antique de la cité. Visite proposée par Camille Robert et Emmanuel Weisskopf du pôle de Recherches archéologiques de Nantes Métropole.

Jauge limitée

Inscription obligatoire sur Nantes Patrimonia ou au 07 64 51 66 75 (inscription au téléphone possible uniquement du lundi au vendredi hors jours fériés)

Durée estimée : 2h pour 2 km

Direction du patrimoine et de l’archéologie 13 rue de Briord 44000 Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 64 51 66 75 »}, {« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/balade-en-antiquite-1 »}]

Visite organisée dans le cadre des Balades estivales patrimoniales été2026

© Jean-Félix Fayolle – Nantes Métropole