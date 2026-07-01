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Balade en antiquité, Direction du patrimoine et de l’archéologie, Nantes

mardi 25 août 2026 · Direction du patrimoine et de l'archéologie · Nantes

Balade en antiquité, Direction du patrimoine et de l’archéologie, Nantes

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Lieu
Direction du patrimoine et de l'archéologie
Adresse
13 rue de Briord 44000 Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Balade en antiquité Mardi 25 août, 10h00 Direction du patrimoine et de l’archéologie Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-25T10:00:00+02:00 – 2026-08-25T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-25T10:00:00+02:00 – 2026-08-25T12:00:00+02:00

Balade archéologique centrée sur la ville antique de Nantes, ancienne Condevicnum, et son enceinte du IVe siècle de notre ère. Plongez dans le centre-ville romain et venez découvrir les indices du passé antique de la cité. Visite proposée par Camille Robert et Emmanuel Weisskopf du pôle de Recherches archéologiques de Nantes Métropole.
Jauge limitée
Inscription obligatoire sur Nantes Patrimonia ou au 07 64 51 66 75 (inscription au téléphone possible uniquement du lundi au vendredi hors jours fériés)
Durée estimée : 2h pour 2 km

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Visite organisée dans le cadre des Balades estivales patrimoniales été2026

© Jean-Félix Fayolle – Nantes Métropole

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