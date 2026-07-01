Balade contée, Parc de la Moutonnerie, Nantes

Informations pratiques

Balade contée Mardi 25 août, 10h30 Parc de la Moutonnerie Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-25T10:30:00+02:00 – 2026-08-25T11:30:00+02:00

Fin : 2026-08-25T10:30:00+02:00 – 2026-08-25T11:30:00+02:00

Au fil d’une balade, écoutez des histoires qui éveilleront les sens des enfants : toucher les feuilles, sentir les fleurs, écouter les oiseaux…

Une aventure sensorielle et poétique à partager en famille.

Renseignements à la bibliothèque de la Manufacture

Parc de la Moutonnerie 7 rue Francisco Ferrer – Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire

Au fil d’une balade, écoutez des histoires qui éveilleront les sens des enfants. été2026