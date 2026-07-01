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Balade contée, Parc de la Moutonnerie, Nantes

mardi 25 août 2026 · Parc de la Moutonnerie · Nantes

Balade contée, Parc de la Moutonnerie, Nantes

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Lieu
Parc de la Moutonnerie
Adresse
7 rue Francisco Ferrer - Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Balade contée Mardi 25 août, 10h30 Parc de la Moutonnerie Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-25T10:30:00+02:00 – 2026-08-25T11:30:00+02:00
Fin : 2026-08-25T10:30:00+02:00 – 2026-08-25T11:30:00+02:00

Au fil d’une balade, écoutez des histoires qui éveilleront les sens des enfants : toucher les feuilles, sentir les fleurs, écouter les oiseaux…
Une aventure sensorielle et poétique à partager en famille.
Renseignements à la bibliothèque de la Manufacture

Parc de la Moutonnerie 7 rue Francisco Ferrer – Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire
Au fil d’une balade, écoutez des histoires qui éveilleront les sens des enfants. été2026

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