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Atelier couture Mon P’tit Café Lamballe-Armor

Atelier couture Mon P’tit Café Lamballe-Armor mardi 18 août 2026.

Lieu : Mon P'tit Café

Adresse : 16 Rue du Val

Ville : 22400 Lamballe-Armor

Département : Côtes-d'Armor

Début : mardi 18 août 2026

Fin : mardi 18 août 2026

Tarif :

Lamballe-Armor

Atelier couture

Mon P’tit Café 16 Rue du Val Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18
fin : 2026-08-18

Date(s) :
2026-08-18

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Dès 7 ans, sur inscription.   .

Mon P’tit Café 16 Rue du Val Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Atelier couture Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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