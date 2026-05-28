Atelier couture Mon P’tit Café Lamballe-Armor

Lamballe-Armor

Atelier couture

Mon P’tit Café 16 Rue du Val Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Viens créér ton tote-bag breton. Un magnifique souvenir de tes vacances en Bretagne. Ton tote-bag sera brodé avec ton prénom.

Animé par Solenn de Sobi Panda.

Dès 7 ans, sur inscription. .

Mon P’tit Café 16 Rue du Val Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Atelier couture Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor