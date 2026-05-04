Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier couture le T-shirt Sofi Loran Binic-Étables-sur-Mer

Atelier couture le T-shirt Sofi Loran Binic-Étables-sur-Mer vendredi 10 juillet 2026.

Lieu : Sofi Loran

Adresse : Lieu dit La Ville Jacob

Ville : 22520 Binic-Étables-sur-Mer

Département : Côtes-d'Armor

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Binic-Étables-sur-Mer

Atelier couture le T-shirt

Sofi Loran Lieu dit La Ville Jacob Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 14:00:00
fin : 2026-07-10 17:30:00

Date(s) :
2026-07-10

Choix du modèle, patronage, découpe du tissu et couture à la surjeteuse. Vous repartez avec votre T-shirt, un patron et des savoir-faire pour la suite ! A partir de 14 ans et maxi 4 pers. Tarif 45€, surjeteuses à disposition sur place. Sur inscription.   .

Sofi Loran Lieu dit La Ville Jacob Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 72 87 49 15 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier couture le T-shirt Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-04 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme

À voir aussi à Binic-Étables-sur-Mer (Côtes-d'Armor)