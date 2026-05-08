Atelier découverte teinture végétale Sofi Loran Binic-Étables-sur-Mer

Binic-Étables-sur-Mer

Atelier découverte teinture végétale

Sofi Loran Lieu dit La Ville Jacob Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 14:00:00

fin : 2026-07-09 17:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Plongez dans l’univers de la couleur des plantes, expérimentez l’éco-print et le atakizomé et repartez avec le foulard en soie coloré par vos soins. A partir de 14 ans (ou 10 ans si accompagné d’un adulte) et maxi 6 pers. Tarif 50€, pièce de soie, fournitures et matériel fournis. Prévoyez une tenue qui ne craint pas les taches ! Sur réservation. .

Sofi Loran Lieu dit La Ville Jacob Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 72 87 49 15

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English :

L’événement Atelier découverte teinture végétale Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-04 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme