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Atelier couture Au CMS Mirebeau

Atelier couture Au CMS Mirebeau

Atelier couture Au CMS Mirebeau mardi 12 mai 2026.

Lieu : Au CMS

Adresse : 25 Rue Maurice Aguillon

Ville : 86110 Mirebeau

Département : Vienne

Début : mardi 12 mai 2026

Fin : mardi 12 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit

Mirebeau

Atelier couture

Au CMS 25 Rue Maurice Aguillon Mirebeau Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 14:00:00
fin : 2026-05-12 16:00:00

Date(s) :
2026-05-12

Le centre socio-culturel La Pousse vous propose un atelier de couture pour débutant.

Apportez votre tissu et matériel pour personnaliser davantage vos créations et repartez avec.

3 machines à coudre et une surjetteuse sont à disposition.
Le centre socio-culturel La Pousse vous propose un atelier de couture pour débutant.

Apportez votre tissu et matériel pour personnaliser davantage vos créations et repartez avec.

3 machines à coudre et une surjetteuse sont à disposition.   .

Au CMS 25 Rue Maurice Aguillon Mirebeau 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 98 02 89  accueil@lapousse-csc86.org

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English : Atelier couture

The La Pousse socio-cultural center offers a sewing workshop for beginners.

Bring your own fabric and materials to personalize your creations, and take them home with you.

3 sewing machines and a serger are available.

L’événement Atelier couture Mirebeau a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme du Haut-Poitou

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