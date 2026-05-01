Atelier couture Au CMS Mirebeau
Atelier couture Au CMS Mirebeau mardi 12 mai 2026.
Mirebeau
Atelier couture
Au CMS 25 Rue Maurice Aguillon Mirebeau Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 14:00:00
fin : 2026-05-12 16:00:00
Date(s) :
2026-05-12
Le centre socio-culturel La Pousse vous propose un atelier de couture pour débutant.
Apportez votre tissu et matériel pour personnaliser davantage vos créations et repartez avec.
3 machines à coudre et une surjetteuse sont à disposition.
Le centre socio-culturel La Pousse vous propose un atelier de couture pour débutant.
Apportez votre tissu et matériel pour personnaliser davantage vos créations et repartez avec.
3 machines à coudre et une surjetteuse sont à disposition. .
Au CMS 25 Rue Maurice Aguillon Mirebeau 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 98 02 89 accueil@lapousse-csc86.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier couture
The La Pousse socio-cultural center offers a sewing workshop for beginners.
Bring your own fabric and materials to personalize your creations, and take them home with you.
3 sewing machines and a serger are available.
L’événement Atelier couture Mirebeau a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme du Haut-Poitou