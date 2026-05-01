Les visites d’Anthony randonnée à Seuilly Mirebeau
Les visites d’Anthony randonnée à Seuilly Mirebeau jeudi 7 mai 2026.
Mirebeau
Les visites d’Anthony randonnée à Seuilly
Chapelle de Seuilly Mirebeau Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 14:30:00
fin : 2026-05-07
Date(s) :
2026-05-07
Gravissez l’une des collines crayeuses et profitez d’une vue à couper le souffle sur le vignoble, ses plaines de grande culture et les châteaux environnants. Prévoir de bonnes chaussures.
Gravissez l’une des collines crayeuses et profitez d’une vue à couper le souffle sur le vignoble, ses plaines de grande culture et les châteaux environnants. Prévoir de bonnes chaussures. .
Chapelle de Seuilly Mirebeau 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 08 42 15 contact@tourisme-hautpoitou.fr
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English : Les visites d’Anthony randonnée à Seuilly
Climb one of the chalk hills and enjoy breathtaking views of the vineyards, the arable plains and the surrounding chateaux. Good shoes are essential.
L’événement Les visites d’Anthony randonnée à Seuilly Mirebeau a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme du Haut-Poitou
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