Atelier créatif à la Médiathèque du Pays Rignacois Rignac
Atelier créatif à la Médiathèque du Pays Rignacois Rignac jeudi 23 avril 2026.
Rignac
Atelier créatif à la Médiathèque du Pays Rignacois
43 allée des mots Rignac Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-04-23
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-23
A 15h à la Médiathèque du Pays Rignacois.
Ateliers créatifs carte POP-UP!
A partir de 6 ans, présence d’un adulte obligatoire.
Inscription au 05 65 80 26 02 .
43 allée des mots Rignac 12390 Aveyron Occitanie +33 5 65 80 26 02 mediatheque@pays-rignacois.fr
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English :
At 3pm at the Médiathèque du Pays Rignacois.
L’événement Atelier créatif à la Médiathèque du Pays Rignacois Rignac a été mis à jour le 2026-04-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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