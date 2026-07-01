Atelier créatif à la villa Perrusson Crée ton papier peint Villa Perrusson Écuisses
mercredi 15 juillet 2026 · Villa Perrusson · Écuisses
Informations pratiques
Écuisses
Atelier créatif à la villa Perrusson Crée ton papier peint
Villa Perrusson Rue de la Gare Écuisses Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 15:30:00
fin : 2026-07-15 16:10:00
Date(s) :
2026-07-15
Crée ton motif de papier peint !
À l’aide de tampons et de peinture, invente ton propre motif inspiré des décors de la villa Perrusson.
Atelier à destination des 6-12 ans.
Gratuit.
Attention, places limitées, sur réservation ! .
Villa Perrusson Rue de la Gare Écuisses 71210 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 68 21 14 ecomusee@creusot-montceau.org
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English : Atelier créatif à la villa Perrusson Crée ton papier peint
L’événement Atelier créatif à la villa Perrusson Crée ton papier peint Écuisses a été mis à jour le 2026-07-02 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)