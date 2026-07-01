Atelier créatif à la villa Perrusson Crée ton papier peint Villa Perrusson Écuisses

Informations pratiques

Écuisses

Atelier créatif à la villa Perrusson Crée ton papier peint

Villa Perrusson Rue de la Gare Écuisses Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 15:30:00

fin : 2026-07-15 16:10:00

Date(s) :

2026-07-15

Crée ton motif de papier peint !

À l’aide de tampons et de peinture, invente ton propre motif inspiré des décors de la villa Perrusson.

Atelier à destination des 6-12 ans.

Gratuit.

Attention, places limitées, sur réservation ! .

Villa Perrusson Rue de la Gare Écuisses 71210 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 68 21 14 ecomusee@creusot-montceau.org

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English : Atelier créatif à la villa Perrusson Crée ton papier peint

L’événement Atelier créatif à la villa Perrusson Crée ton papier peint Écuisses a été mis à jour le 2026-07-02 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)