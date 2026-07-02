Cinéma plein air à la villa Perrusson Villa Perrusson Écuisses
dimanche 30 août 2026 · Villa Perrusson · Écuisses
Informations pratiques
Écuisses
Cinéma plein air à la villa Perrusson
Villa Perrusson Rue de la Gare Écuisses Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 22:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Rendez-vous pour une soirée cinéma en plein air dans les jardins de la villa Perrusson !
Venez (re)découvrir le film La Princesse et la Grenouille , dans un écrin de verdure.
Food truck sucré sur place.
Tout public.
Gratuit. .
Villa Perrusson Rue de la Gare Écuisses 71210 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 68 21 14 ecomusee@creusot-montceau.org
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English : Cinéma plein air à la villa Perrusson
L’événement Cinéma plein air à la villa Perrusson Écuisses a été mis à jour le 2026-07-02 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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