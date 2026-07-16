Après-midi jeux de sociétés à la villa Perrusson Villa Perrusson Écuisses
samedi 31 octobre 2026 · Villa Perrusson · Écuisses
Informations pratiques
Écuisses
Après-midi jeux de sociétés à la villa Perrusson
Villa Perrusson Rue de la Gare Écuisses Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 16:30:00
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
À vous de jouer ! Venez passer un après-midi récréatif en famille au café de la villa Perrusson en partenariat avec la boutique L’En-jeu. Jeux de plateau autour de la thématique du banquet et d’Halloween. .
Villa Perrusson Rue de la Gare Écuisses 71210 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 68 21 14 ecomusee@creusot-montceau.org
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English : Après-midi jeux de sociétés à la villa Perrusson
L’événement Après-midi jeux de sociétés à la villa Perrusson Écuisses a été mis à jour le 2026-07-21 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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