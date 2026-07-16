Après-midi jeux de sociétés à la villa Perrusson Villa Perrusson Écuisses

Informations pratiques

Écuisses

Après-midi jeux de sociétés à la villa Perrusson

Villa Perrusson Rue de la Gare Écuisses Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 16:30:00

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

À vous de jouer ! Venez passer un après-midi récréatif en famille au café de la villa Perrusson en partenariat avec la boutique L’En-jeu. Jeux de plateau autour de la thématique du banquet et d’Halloween. .

Villa Perrusson Rue de la Gare Écuisses 71210 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 68 21 14 ecomusee@creusot-montceau.org

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English : Après-midi jeux de sociétés à la villa Perrusson

L’événement Après-midi jeux de sociétés à la villa Perrusson Écuisses a été mis à jour le 2026-07-21 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)