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AGENDA · Écuisses

Après-midi jeux de sociétés à la villa Perrusson Villa Perrusson Écuisses

samedi 31 octobre 2026 · Villa Perrusson · Écuisses

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Heure de début
16:30:00
Lieu
Villa Perrusson
Adresse
Rue de la Gare
Ville
71210 Écuisses
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Écuisses

Après-midi jeux de sociétés à la villa Perrusson

Villa Perrusson Rue de la Gare Écuisses Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 16:30:00
fin : 2026-10-31

Date(s) :
2026-10-31

À vous de jouer ! Venez passer un après-midi récréatif en famille au café de la villa Perrusson en partenariat avec la boutique L’En-jeu. Jeux de plateau autour de la thématique du banquet et d’Halloween.   .

Villa Perrusson Rue de la Gare Écuisses 71210 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 68 21 14  ecomusee@creusot-montceau.org

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English : Après-midi jeux de sociétés à la villa Perrusson

L’événement Après-midi jeux de sociétés à la villa Perrusson Écuisses a été mis à jour le 2026-07-21 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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