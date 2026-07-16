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AGENDA · Écuisses

Halloween à la Villa Perrusson Villa Perrusson Écuisses

samedi 31 octobre 2026 · Villa Perrusson · Écuisses

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Villa Perrusson
Adresse
Rue de la Gare
Ville
71210 Écuisses
Département
Saône-et-Loire
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Écuisses

Halloween à la Villa Perrusson

Villa Perrusson Rue de la Gare Écuisses Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 14:00:00
fin : 2026-10-31 18:00:00

Date(s) :
2026-10-31

Lors de votre balade dans le jardin de la villa Perrusson, vous croiserez deux gnomes costumés pour Halloween. C’est l’occasion d’immortaliser ce moment en réalisant des photos ! Ces personnages mi-fantastiques, mi-rassurants, permettront aux tout petits et aux familles de passer un bon moment ! Alors… Des bonbons, ou un Gnom’sort ?
Plusieurs passages dans le jardin de la Villa Perrusson de 14h à 15h, de 15h30 à 16h30 puis de 17h à 18h.   .

Villa Perrusson Rue de la Gare Écuisses 71210 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 68 21 14  ecomusee@creusot-montceau.org

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English : Halloween à la Villa Perrusson

L’événement Halloween à la Villa Perrusson Écuisses a été mis à jour le 2026-07-21 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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