Halloween à la Villa Perrusson Villa Perrusson Écuisses

Informations pratiques

Écuisses

Halloween à la Villa Perrusson

Villa Perrusson Rue de la Gare Écuisses Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 14:00:00

fin : 2026-10-31 18:00:00

Date(s) :

2026-10-31

Lors de votre balade dans le jardin de la villa Perrusson, vous croiserez deux gnomes costumés pour Halloween. C’est l’occasion d’immortaliser ce moment en réalisant des photos ! Ces personnages mi-fantastiques, mi-rassurants, permettront aux tout petits et aux familles de passer un bon moment ! Alors… Des bonbons, ou un Gnom’sort ?

Plusieurs passages dans le jardin de la Villa Perrusson de 14h à 15h, de 15h30 à 16h30 puis de 17h à 18h. .

Villa Perrusson Rue de la Gare Écuisses 71210 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 68 21 14 ecomusee@creusot-montceau.org

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English : Halloween à la Villa Perrusson

L’événement Halloween à la Villa Perrusson Écuisses a été mis à jour le 2026-07-21 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)