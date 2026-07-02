Ciné plein air à la Villa Perrusson Villa Perrusson Écuisses

Informations pratiques

Écuisses

Ciné plein air à la Villa Perrusson

Villa Perrusson 1 rue de la Gare Écuisses Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 22:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Rendez-vous pour une soirée cinéma en plein air dans les jardins de la villa Perrusson !

Venez (re)découvrir le film Le Sens de la Fête d’Olivier Nakache et Éric Toledano, dans un écrin de verdure.

Food truck sucré sur place.

Tout public. .

Villa Perrusson 1 rue de la Gare Écuisses 71210 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 68 21 14

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English : Ciné plein air à la Villa Perrusson

L’événement Ciné plein air à la Villa Perrusson Écuisses a été mis à jour le 2026-07-02 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)