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AGENDA · Écuisses

Ciné plein air à la Villa Perrusson Villa Perrusson Écuisses

samedi 29 août 2026 · Villa Perrusson · Écuisses

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
22:00:00
Lieu
Villa Perrusson
Adresse
1 rue de la Gare
Ville
71210 Écuisses
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Écuisses

Ciné plein air à la Villa Perrusson

Villa Perrusson 1 rue de la Gare Écuisses Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 22:00:00
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

Rendez-vous pour une soirée cinéma en plein air dans les jardins de la villa Perrusson !
Venez (re)découvrir le film Le Sens de la Fête d’Olivier Nakache et Éric Toledano, dans un écrin de verdure.
Food truck sucré sur place.
Tout public.   .

Villa Perrusson 1 rue de la Gare Écuisses 71210 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 68 21 14 

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English : Ciné plein air à la Villa Perrusson

L’événement Ciné plein air à la Villa Perrusson Écuisses a été mis à jour le 2026-07-02 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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