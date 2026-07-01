À l’écomusée pour m’amuser crée ton repas de la forêt ! Villa Perrusson Écuisses

Informations pratiques

Écuisses

À l’écomusée pour m’amuser crée ton repas de la forêt !

Villa Perrusson Rue de la Gare Écuisses Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 14:00:00

fin : 2026-07-16 16:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-08-20

Après une découverte de l’exposition Sous le chapeau de des gnomes à la villa Perrusson, entre dans l’univers des gnomes, découvre les végétaux de la villa et crée ton repas de la forêt en argile auto-durcissante.

Gratuit, destiné aux enfants de 7 à 10 ans.

Sur réservation au 03 85 68 21 14. .

Villa Perrusson Rue de la Gare Écuisses 71210 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 68 21 14 ecomusee@creusot-montceau.org

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English : À l’écomusée pour m’amuser crée ton repas de la forêt !

L’événement À l’écomusée pour m’amuser crée ton repas de la forêt ! Écuisses a été mis à jour le 2026-07-02 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)