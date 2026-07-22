Journées européennes du patrimoine villa Perrusson Villa Perrusson Écuisses
samedi 19 septembre 2026 · Villa Perrusson · Écuisses
Informations pratiques
Écuisses
Journées européennes du patrimoine villa Perrusson
Villa Perrusson Rue de la Gare Écuisses Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Lors des Journées Européennes du Patrimoine, venez (re)découvrir la villa Perrusson et ses jardins en visite libre !
Dimanche 20 septembre à partir de 14h30, participez à une séance de dédicace de Jean-Louis Thouard, auteur-illustrateur de bande dessinée qui a réalisé les illustrations de personnages de la famille Perrusson. .
Villa Perrusson Rue de la Gare Écuisses 71210 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 68 21 14 ecomusee@creusot-montceau.org
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English : Journées européennes du patrimoine villa Perrusson
L’événement Journées européennes du patrimoine villa Perrusson Écuisses a été mis à jour le 2026-07-17 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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