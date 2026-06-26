Atelier créatif Anime tes coloriages marins avec BlinkBook Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

Labouheyre

Atelier créatif Anime tes coloriages marins avec BlinkBook

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 14:00:00

fin : 2026-08-05 15:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Colorie les animaux marins et regarde-les s’animer comme par magie avec la tablette !

Sur inscription, 4>11ans

Colorie les animaux marins et regarde-les s’animer comme par magie avec la tablette !

Sur inscription, 4>11ans .

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr

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English : Atelier créatif Anime tes coloriages marins avec BlinkBook

Color the sea animals and watch them come to life as if by magic on the tablet!

Registration required, ages 4–11

L’événement Atelier créatif Anime tes coloriages marins avec BlinkBook Labouheyre a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Cœur Haute Lande