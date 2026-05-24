Campénéac

Atelier créatif avec Cécile White Empreinte monotype

Campénéac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04

fin : 2026-09-04

Date(s) :

2026-09-04

A quelques pas du château de Trécésson, l’artiste Cécile White, auteure illustratrice d’albums jeunesse, vous propose un moment créatif. Rapportez dans vos valises un souvenir unique de Brocéliande !

Le monotype est une technique d’arts plastiques qui s’apparente à la gravure, car vous travaillerez à la peinture acrylique sur plaque et imprimerez vos arbres peints au pinceau. Vous pourrez également réaliser des empreintes de végétaux de Brocéliande. Le rendu est magique, et votre livre sera véritablement unique !

Conseils et matériel fournis.

A partir de 8 ans. Minimum 3 participants, maxi 6 participants;

Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme. .

Campénéac 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 36 43

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English :

L’événement Atelier créatif avec Cécile White Empreinte monotype Campénéac a été mis à jour le 2026-05-24 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande